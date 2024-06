Petroleros elegirán a nuevo sindicato

Madero, Tam.- Adelantando tiempos, el Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana emitió la convocatoria para el cambio de dirigencia nacional y las 36 secciones que componen a este sindicato. Esta decisión se toma en el contexto del reciente cambio de Gobierno federal, en el que Claudia Sheinbaum Pardo resultó electa como presidenta de México.

Sin embargo, no se especifica una fecha para este proceso.

La convocatoria fue emitida el pasado 24 de junio por el Comité Ejecutivo General y está firmada por Luis Ricardo Aldana Prieto, Manuel Limón Hernández y el resto del Consejo General de Vigilancia.

Hugo Carlos Venegas, excandidato a la dirigencia de la sección uno del STPRM, señaló que desconoce la prematura edición, sin embargo, los estatutos del sindicato estipulan que este proceso debería ocurrir en octubre o noviembre.

“El documento que se conoció ya no especifica una fecha para el proceso, sin embargo sí se puede decir que esto está fuera de tiempo, aún y cuando argumenten que por el cambio de gobierno, ya que estatutariamente eso no es motivo, pues se señala que es para no causar inconveniente por lo que pudiera ocurrir en nuestro proceso interno con el cambio de gobierno”, afirmó Venegas.

El documento sugiere que este proceso de cambio de dirigencia nacional y de las 36 secciones deberá realizarse antes de la toma de posesión de la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para que los nuevos cuadros entren en funciones hasta enero de 2025.

Hasta el momento, ni el secretario general, Ricardo Aldana, ni los representantes de las 36 secciones, han comentado al respecto.