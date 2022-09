Llaman a mantener alianza

Llaman a no concluir la Alianza Va por Tamaulipas

Consideró que es importante reencauzar el diálogo entre los tres partidos políticos a fin de llegar un acuerdo por el bien de la alianza opositora pero sobre todo por el bien de México.

"Se debe anteponer el interés superior de la nación por encima de los intereses personales rumbo a la sucesión presidencial, no podemos permitir que Morena se salga con la suya y nos divida que es lo que pretende al ver cada vez que más mexicanos y mexicanas ya abrieron los ojos ante las falsas promesas incumplidas de un gobierno fallido rebasado por la problemática que aqueja a nuestro país".

Dijo que es evidente que no han sabido llevar un buen gobierno y se puede ver tan sólo con el desabasto de medicamentos en los hospitales, la inflación histórica, el precio alto de la canasta básica, el alza en feminicidios y el sistema de salud fallido, "sólo por mencionar algunos de los fracasos de la llamada 4T".

Hizo un llamado para el PAN, PRI y PRD, para que no se pierda esa sinergia, que se busque la manera de cómo continuar con ese movimiento de oposición.

Aseguró que "los mismos militantes de PRI en Tamaulipas, me han expuesto que este organismo político no es sólo el dirigente nacional y que muchos no están de acuerdo con que se haya usado para fines personales... Ahora tienen sobre la cuerda floja a la alianza Va por Tamaulipas".