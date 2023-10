Demandarán colectivamente: Víctimas de derrumbe de templo católico

Madero, Tam.- Un grupo de personas que resultaron lesionadas y deudos de la tragedia ocurrida el primer día de este mes en la Iglesia de la Santa Cruz, realizarán una demanda civil colectiva en contra de quien resulte responsable.

José Luis Sánchez Morales, ingeniero civil de profesión y víctima de este lamentable hecho, postrado en su cama por lesiones fuertes dijo que hasta el momento el apoyo ha sido parcial de parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

NO DEBE POLITIZARSE TRAGEDIA

Señaló que esta tragedia no debe politizarse y que se hagan responsables las autoridades de cubrir los gastos que se han generado desde aquel domingo trágico en la colonia Unidad Nacional.

Indica que cuatro integrantes de su familia perdieron la vida en el desplome de la losa; su esposa no fue el caso, pues sólo resultó con lesiones que no le impidieron seguir con su vida normal.

Él sufrió lesiones en ambas piernas, desde la cadera, siendo hospitalizado en la Beneficencia Española, en donde los gastos han superado los 200 mil pesos.

"Mis piernas quedaron destrozadas... quedaron atrapadas en los escombros. Tengo tornillos, placas metálicas, no puedo mover las piernas, no puedo trabajar, no hay de dónde producir".

Refirió que el gobierno de Altamira le apoyó con 55 mil pesos y el de Ciudad Madero le ofreció cambiarlo al Hospital de Especialidades IMSS-Bienestar, "Dr. Carlos Canseco"; ya no se pudo, ya estaba internado en la Beneficencia, además en el "Canseco" no tienen el equipo que se requiere para mi recuperación", dijo.

Como especialista en la construcción, Sánchez Morales dijo que al ver videos del desplome y fotografías de la iglesia de la Santa Cruz percibe que la losa era flotante, pues no tenía columnas que la soportaran, es decir, sólo se sostenía de las paredes.

"Además, había un tinaco de 5 mil litros que se estaba llenando y eso generó peso, además de un entortado que le echaron. El tinaco estaba tirando agua, lo que hizo también que se reblandeciera la losa".

Refirió que hace un par de días un bufete jurídico lo buscó para ofrecer sus servicios y establecer una demanda civil en contra de quien resulte responsable, esto con el fin de que se hagan responsables de los gastos que se están generando.

Señala que así como a él han buscado a otras familias víctimas de lo ocurrido.

"Nosotros no íbamos a una fiesta, una cantina, estábamos en una iglesia".

Indicó que existen varios responsables, incluso autoridades pasadas, quienes no se percataron que la losa ya estaba endeble y que ese tipo de construcción no era el adecuado.

"No tiene nada que ver que la iglesia se haya construido hace medio siglo, la construcción debe tener revisión periódica y determinar si requiere mantenimiento, si se puede usar o no para actos públicos".

Por último, José Luis Sánchez aclaró que la lista de lesionados que distribuyeron las autoridades no es real, pues aseguró que tiene familiares que siguen internados en el IMSS y Canseco y no aparecen en los listados.