"Archiva" Fiscalía denuncias de acoso

Ya muchas mujeres se abstienen de denunciar los casos de acoso y abusos sexuales, toda vez que las autoridades que les corresponde no investigan, quedando el caso sólo en un número de expediente.

Nury Romero Santiago, presidenta de la Asociación Feminista Tamaulipecas, dijo que no hay avances en las Unidades de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Señaló que hay casos en donde los jefes o patrones pasan del acoso a la violencia sexual dentro de los centros de trabajo.

Y ejemplificó un caso en donde una empleada denunció que su jefe le hacía tocamientos, e incluso llegó a realizar actos de masturbación a un lado de ella.

La denuncia se interpuso en una de la agencias de Tampico, sin embargo, no se siguieron los protocolos, por lo que se buscaron las instancias defensoras de la mujeres.

"Hay víctimas que no quieren poner las denuncias porque no hay avances; te puedo decir que hay quienes denuncian hasta en instituciones de gobierno y no avanzan los casos".