Alertan por fraudes en venta de carros

Autoridades municipales emitieron una alerta para prevenir posibles fraudes durante la compra-venta de vehículos en la zona sur de Tamaulipas, luego de que se detectara una nueva modalidad de estafa basada en transferencias bancarias diferidas.

Héctor Marín Rodríguez, secretario del ayuntamiento, explicó que estas operaciones fraudulentas se realizan, principalmente, los jueves y viernes, aprovechando el periodo de espera de las transferencias bancarias, las cuales se reflejan hasta el siguiente lunes.

Dijo que esta situación se ha registrado en, al menos, dos denuncias presentadas ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

"Hago un llamado a quienes estén interesados en vender algún vehículo para que se cercioren bien de los trámites y los pagos, porque hay personas que realizan una transferencia y se refleja hasta el lunes. Ya nos apareció un par de casos y estas situaciones se tipifican como fraudes", advirtió Marín Rodríguez.

Hasta el momento, se ha confirmado un caso en Tampico y otro en Ciudad Madero en lo que va del año, aseguró.

Según el funcionario, los responsables de estos fraudes son personas foráneas, ajenas a la región.

"Ni siquiera es gente de aquí de la zona. Queremos hacer un llamado a la población de la zona conurbada para que esté atenta a esta modalidad y no se vea afectada. No es algo alarmante, pero no queremos que más personas sean engañadas", puntualizó el secretario del ayuntamiento.

Recomendó así mismo extremar precauciones durante las transacciones de compra-venta de vehículos y verificar la validez de los pagos antes de concretar cualquier entrega.