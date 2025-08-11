Continúa el programa de doble nacionalidad

Luego de las gestiones realizadas por la alcaldesa Nataly García Díaz para que más niñas, niños y adolescentes sean beneficiados, el Programa de Doble Nacionalidad continúa este Lunes y Martes

Si tus hijas o hijos nacieron en Estados Unidos y son de padres tamaulipecos, todavía estás a tiempo de realizar este trámite totalmente gratuito.

El horario de atención será de las 8:30 a.m. a las 2:30 p.m. en la Presidencia Municipal, dirigido a nacidos en el vecino país de padres mexicanos de 0 a 18 años, otorgando beneficios como identidad jurídica, acceso a educación, salud, programas sociales y oportunidades en México y Estados Unidos.

Los solicitantes deberán presentar; Acta de nacimiento americana ORIGINAL, copias del INE, CURP, comprobante de domicilio reciente, ID de mamá o papá, y si son varios hijos, deben de ser diferentes expedientes con copias de los documentos mencionados.

Este programa es impulsado por el Gobierno Municipal de Díaz Ordaz 2024-2027, en coordinación con el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes.