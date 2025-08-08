Apoyan bomberos en incendio de Reynosa

El disciplinado equipo que se ha conjuntado en Protección Civil y Bomberos, respondió al llamado de apoyo que les hicieran sus homólogos de Reynosa para combatir un terrible incendio en una recicladora ubicada sobre el libramiento Monterrey-Reynosa.

Luego de una ardua lucha contra el fuego, los elementos terminaron su labor quedando verdaderamente extenuados, pero con la satisfacción del deber cumplido tras las horas de intensa labor ejercida.

Gerardo Falcón Uribe Director de la dependencia, ha inculcado muy bien a sus compañeros el sentido de responsabilidad y solidaridad que les ha caracterizado en la administración pública confiada por el pueblo a Nataly García Díaz.

Falcón Uribe, agradeció a todo el personal que se sumó al apoyo solicitado, Bomberos, paramédicos y elementos voluntarios, que a pesar de que la mayoría de ellos estaba saliendo de turno, se la rifaron en ayudar ante este llamado al cual acudieron sin pensarlo dos veces, porque es compromiso de "todos" salvaguardar la integridad física como material de todos y cada uno de los y las ciudadanas de nuestro Municipio, así como de quienes requieran de nuestro apoyo.

"Gracias a nuestra Alcaldesa Nataly García Díaz que es clave para que nuestro personal esté altamente capacitado ante cualquier tipo de emergencia, y es compromiso de todos y cada uno de nosotros estar al día en ambas áreas, servicio médico (ambulancia), como bomberil."