Inician trabajos de pavimentación

Continuando con la transformación del municipio más joven de Tamaulipas, la Alcaldesa Nataly García Díaz dio el banderazo de arranque a la obra de pavimentación con carpeta asfáltica de la calle Quinta entre Plutarco Elías Calles y Vicente Guerrero.

Acompañada de vecinos del sector que serán beneficiados con esta obra de pavimentación y parte de su equipo de trabajo, la primera mujer en gobernar el municipio más joven de Tamaulipas, destacó la gran labor que se realiza en equipo haciendo historia en muchos ámbitos, por lo que pidió no bajar la guardia para seguir haciendo grandes todos los proyectos que permitirán la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación.

La Alcaldesa, destacó que, con la pavimentación de la mencionada calle, se cierra un nuevo circuito inteligente que enlazará las calles Vicente Guerrero con la Avenida Hidalgo, y la calle tercera para accesar a un centro escolar y la plaza principal Benito Juárez para tener una vialidad más ágil, continuando así la ampliación, rehabilitación y mejoramiento de vialidades.

"Gracias de corazón a las y los vecinos que nos acompañaron y que con su apoyo nos motivan a seguir gestionando más beneficios para Díaz Ordaz. También agradezco a las y los directores del Ayuntamiento que estuvieron presentes para dar testimonio de este paso importante para nuestra ciudad".-concluyó-