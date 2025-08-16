Llevan apoyos en audiencias públicas

Con gran participación ciudadana se llevaron a cabo las Audiencias Públicas en la Zona Centro y en la Colonia Las Fuentes, encabezadas por la Presidenta Municipal Nataly García Díaz.

Durante estas jornadas, se entregaron despensas y leche NAN, se apoyó a la ciudadanía en la creación de su Llave MX para acceder a becas, y se acercaron diversos servicios municipales como Atención Ciudadana, Salud, Catastro, Obras Públicas, IMM, DIF y REPUVE.

También se instalaron módulos de dependencias estatales como Injuve, Bienestar y la Oficina Fiscal.

La alcaldesa, destacó que en su administración se promueve un gobierno humanista y de puertas abiertas, que sale a las calles para escuchar de cerca las peticiones de la población, atender sus necesidades y compartir los avances y acciones realizadas para el bienestar de las y los díazordacenses.

"Agradezco de corazón a las familias que asistieron, a los directores del Ayuntamiento, a los integrantes del Cabildo y a los funcionarios del Gobierno Estatal que nos acompañaron, demostrando que juntos, de la mano y con el corazón, podemos seguir construyendo un municipio fuerte, unido y con oportunidades para todos", expresó García Díaz.