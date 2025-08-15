Acaba campamento de verano en Comapa

Con gran entusiasmo concluyeron los Campamentos de Verano organizados por la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA), en las comunidades de Díaz Ordaz y Valadeces, dejando en niñas y niños un valioso aprendizaje sobre el cuidado del agua y su importancia como recurso vital.

Durante el cierre de actividades en COMAPA Valadeces, la alcaldesa Nataly García Díaz, destacó el impacto positivo del programa, el cual combinó dinámicas recreativas con contenido educativo, permitiendo a las y los participantes conocer de forma divertida el funcionamiento del sistema de agua potable y las acciones necesarias para su conservación.

La presidenta municipal extendió su agradecimiento a Amy Barrera gerente de COMAPA, y a todo el equipo de trabajo por su compromiso y dedicación en la organización de este campamento, que promueve la conciencia ambiental y el respeto por los recursos naturales desde la infancia.

"En COMAPA Díaz Ordaz y COMAPA Valadeces seguimos sembrando en la niñez el amor por nuestro entorno y la responsabilidad de proteger uno de nuestros bienes más valiosos: el agua", expresó García Díaz.

El cierre de los campamentos reafirma el compromiso del gobierno municipal con la educación ambiental y la formación de una generación más consciente y responsable.