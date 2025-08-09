Inician trámites de doble nacionalidad

Este viernes se llevó a cabo la recepción de documentos para el Programa de Doble Nacionalidad, impulsado por el Gobierno del Estado a través del Instituto Tamaulipeco para Migrantes, en coordinación con el Gobierno Municipal que preside la alcaldesa Nataly García Díaz.

El programa es completamente gratuito y beneficia a niñas y niños de 0 a 18 años, que nacieron en los Estados Unidos para registrarlos como mexicanos.

La Alcaldesa Nataly García Díaz, agradeció el apoyo del Gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya, ya que con estas políticas públicas se beneficia a nuestras familias, dando certeza e identidad a niñas y niños, además de otorgarles el derecho constitucional para acceder a educación y programas sociales.

"Con estas acciones, sentamos un nuevo precedente en Díaz Ordaz y en todo Tamaulipas, al atenderse aquí a solicitantes de otros municipios de nuestro estado"

Por su parte el Director del Instituto Tamaulipeco para Migrantes Lic. Juan José Rodríguez Alvarado, destacó que con este programa se enfrentan a un reto muy grande, pero trabajando en unidad se sacará adelante, destacando la capacidad de gestión de Nataly García Díaz. Este día hemos hecho el compromiso de atender todos los temas migratorios en este municipio.

Cabe destacar que el trámite es totalmente gratuito por lo que es un gran apoyo, ya que de hacerlo de manera particular podría tener un costo superior a los 500 dólares.