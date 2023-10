Priva incertidumbre entre agricultores

Díaz Ordaz, Tam.

Marcada incertidumbre existe entre los productores agrícolas al desconocer si habrá suficiente agua para los riegos en el ciclo agrícola 2023-2024.

Javier Solís López productor del poblado Villarreales, dijo que el maíz amarillo no sería el cultivo más rentable porque dependen en gran parte de un trasvase de la presa El Cuchillo en el estado de Nuevo León a la Marte R. Gómez en Tamaulipas, lo que posiblemente no se dé por lo que el maíz amarillo no entraría como cultivo rentable en el presente ciclo por los bajos precios de comercialización.

Remarcó que la situación esta difícil y aun no se define un plan de riegos de los que al parecer solo habrá dos, siendo el 1 de noviembre cuando debe de salir y cumplirse con el trasvase de agua de Nuevo León a Tamaulipas.