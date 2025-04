Obtiene Alejandro 2º lugar nacional

Al culminar el XXIV Festival Nacional Académico DGETI 2025, el alumno del CBTIS 220, Alejandro López Elizondo, representando a Tamaulipas, obtuvo un segundo lugar nacional en la modalidad Colaborativo, en la asignatura de Ciencias Sociales.

A través de un video publicado en la página oficial del plantel educativo, el joven alumno dijo estar muy orgulloso del logro obtenido representando no solamente al CBTIS 220 y al municipio de Díaz Ordaz, sino a Tamaulipas entero, en el evento nacional que se llevó a cabo en Oaxtepec, Morelos.

"Agradezco a la directora del plantel, C. P. Alicia Cortez Chapa y a toda la comunidad educativa, ya que si no hubiera entrado a este plantel no se me hubiera presentado esta gran oportunidad.

Lo que hoy soy y lo que mañana seré se lo debo a la DGETI y a mi plantel el CBTIS 220"-dijo visiblemente emocionado el jovencito.

Agradeció también a todas y todos los que le apoyaron para viajar y participar en este gran evento nacional, en el que se obtuvieron muy buenos resultados para orgullo de la comunidad educativa del CBTIS 220.