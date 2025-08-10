Continúa alcaldesa con Audiencias en colonias

Dando cumplimiento al compromiso de un Gobierno Humanista y cercano a la gente, la Alcaldesa Nataly García Díaz, continuó con las Audiencias Públicas en las colonias Prado Sur, Fundadores, Infonavit Solidaridad, Centro (Morelos y Novena) en la cabecera municipal y el Ejido San Vicente del Potrero.

En estas jornadas, participaron las Direcciones de Salud, Obras Públicas, Instituto Municipal de la Mujer, Catastro, Finanzas, Comapa, Desarrollo Rural, Sistema DIF, ATC y Repuve entre otros.

"En estas audiencias, hemos estado presentes para escuchar de frente a la gente y atender sus necesidades con el corazón por delante". -dijo en su mensaje Nataly García Díaz.

Aquí mismo, se entregaron despensas y se brindaron servicios gratuitos como corte de cabello, toma de presión y glucosa, entrega de pañales, todo de manera gratuita, además de información e inscripción a los diferentes programas.

Nataly García Díaz, agradeció de todo corazón a las y los vecinos que se acercaron con confianza, reafirmando el compromiso de seguir fortaleciendo un gobierno humanista y cercano que responde a las y los Díazordacenses.