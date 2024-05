Festejan a madres en G. Díaz Ordaz

Díaz Ordaz, Tam.

Con un bingo de regalos y una amena convivencia se festejó el "Día de las Madres" a las Mamás de Díaz Ordaz, en un animado evento del que disfrutaron cientos de madrecitas, presidido por la alcaldesa en funciones Dra. Karla Karina García Roiz, acompañada de la directora del DIF Nereida Bermea García y funcionarios del Gobierno Municipal.

En su mensaje la alcaldesa en funciones destacó: "Hoy es un día de celebración, de alegría y de emociones, que no puedo evitar sentirme nostálgica coincidiendo en esta hermosa celebración en honor a ser mamá. Este evento no solo representa una simple actividad por parte de nuestra administración, si no que nace de corazón para todas ustedes, para que se sientan consentidas, apapachadas, valoradas y por qué merecen ser reconocidas en esfuerzo y sacrificio, si una hija o hijo sigue los consejos de su mamá, una mamá sabia entregada, compasiva, justa, para la búsqueda de su felicidad, su seguridad, y su bienestar ya hemos logrado el éxito como familia. Por que donde hay Mamas felices, hay hijos felices, hay familias felices... y esta sincronía nos da el éxito que buscamos en la vida... es la receta secreta para el triunfo, porque la familia es el núcleo que mueve a nuestra ciudad, pero el núcleo de las familias son las madres.

En la parte artística y musical del festival destacó la participación del Mariachi Municipal de Casa de la Cultura que deleitaron a las madrecitas en su festejo con las mañanitas y otras hermosas canciones, para dar paso a la lotería en donde se entregaron decenas de regalos a quienes resultaron agraciadas, incluyendo minisplits, una estufa, un comedor, salas y refrigeradores.