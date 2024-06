Instalan sesión permanente del Consejo Municipal Electoral en Díaz Ordaz

Díaz Ordaz.- Este domingo 2 de junio, la Consejera Presidenta Paulette Eunice Alpizar presidió la instalación de la sesión permanente del Consejo Municipal Electoral en el municipio de Gustavo Díaz Ordaz. La sesión quedó formalmente instalada a las 7:42 a.m., marcando el inicio de una jornada electoral histórica.

El inicio de esta jornada electoral ha sido con retraso, ya que desde antes de las 7:30 a.m., más de 250 personas ya se encontraban formadas para emitir su voto, sin embargo, para casi las 9:00 a.m., muchas casillas aún no se habían abierto debido a la falta de funcionarios, lo que resultó en largas filas en varios puntos del municipio.

En total, se disponen de 1028 boletas para la elección del presidente de la república, distribuidas en 27 casillas que abarcan tanto áreas urbanas como rurales de Díaz Ordaz, para una población votante de 14,900 personas.

Durante la instalación de la sesión permanente, la Consejera Presidenta Alpizar exhortó a la población a participar activamente y hacer valer su voz a través del voto. A pesar de los retrasos iniciales, se espera que la jornada transcurra de manera tranquila.