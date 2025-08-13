Activan jornada contra el dengue

La alcaldesa Nataly García Díaz acompañada del Jefe de la Jurisdicción Sanitaria IX Dr. Rogelio Arnoldo Olivares Villarreal, el Director de Salud Municipal Benito González, y funcionarios de la administración, puso en marcha la 2ª Jornada Nacional de Lucha contra el Dengue 2025.

La alcaldesa, refrendó el compromiso con la salud de los Díazordacenses y porque prevenir es tarea de todas y todos, invitó a la ciudadanía en general a seguir las recomendaciones para combatir el mosquito Aedes Aegypti, transmisor del dengue, exhortando además a socializar la información para que sean cada vez más las personas que estén enteradas de las medidas de prevención.

Las autoridades exhortaron a mantener limpios patios y azoteas, eliminar recipientes que acumulen agua, lavar y tapar tinacos y cisternas, colocar mosquiteros en puertas y ventanas.

También se debe usar repelente para protegerse de las picaduras de los mosquitos, recordando que con la salud no se juega, por lo que trabajar juntos es la mejor estrategia para proteger a nuestras familias.



