...Y sí entregó el informe

Al pasar por la explanada del Congreso, un grupo de simpatizantes recibieron al mandatario tamaulipeco con el grito de "gobernador", quien saludó a los asistentes y continuó su camino al interior del pleno en donde entregó su sexto informe de gobierno.

Ya al interior del pleno la primer expresión del mandatario tamaulipeco fue para quienes pensaban que no acudiría a las instalaciones del poder legislativo: "Hay quiénes pensaban que el gobernador de Tamaulipas no iba a estar aquí en el sexto informe de gobierno, aquellos que no conocen a Tamaulipas no conocen a esta administración", expresó

Durante el discurso del gobernador, las bancadas del PAN y de Morena se enfrentaron con porras y carteles y playeras con mensajes de apoyo y en contra del ejecutivo estatal, para lo cual la presidente Imelda Sanmiguel llamo al orden en tres ocasiones.

En su discurso Francisco Garcia Cabeza de Vaca recordó que fueron muchos años para lograr la alternancia en Tamaulipas: "Fueron muchos años para lograr la alternancia en Tamaulipas, para recuperar lo que para muchos era imposible, para recuperar lo que se compra con ningún dinero del mundo, es la confianza, aquí en Tamaulipas hemos recuperado la confianza, en un gobierno, en un estado en nosotros mismos" indicó.

Garcia Cabeza de Vaca recalco en su informe el impulso que se dió a las energía renovables en el estado, el trabajo hecho en recuperar la seguridad en las carreteras, modelo que hoy se copia en otras entidades de la republica.

Para el tema de seguridad, Francisco Garcia Cabeza de Vaca resalto que las detenciones realizadas a lideres de la delincuencia organizada fueron por ordenes de aprehensión generadas por la fiscalía estatal: "Esas detenciones que se han llevado a cabo desde el inicio de mi gobierno son con ordenes de aprehensión de la Fiscalía General del Estado, nuevamente como ejemplo nacional" agregó.

El mensaje finalizó en la reflexión que hizo el mandatario tamaulipeco sobre el regreso de la grandeza y la libertada al estado de Tamaulipas.

"Por qué será que les duele tanto que Tamaulipas tenga dirección, hemos trabajado de la mano con sectores productivos y hemos podido regresar a Tamaulipas su Liberata y su grandeza" puntualizó.