Acudirá exalcalde ante la Contraloría

CITATORIO

"Yo personalmente lo recibí – el citatorio –, fue en mi domicilio en el ejido Tierra Nueva donde yo vivo, yo lo firmo, y es un citatorio para unas aclaraciones de solventación por parte de la auditoría interna del Municipio; previo a este, el mismo viernes pasado, la Auditoría Superior del Estado me notifica la solventación al cien por ciento de observaciones que teníamos, que además previamente había sido aprobada la cuenta pública por la Cámara de Diputados", refutó.

"Se menciona una cifra alta, 120 millones aproximadamente, pero no mencionan el sustento legal, no mencionan la observación, no mencionan absolutamente nada entonces claro que estaremos atendiéndolas con mucho gusto". Xicoténcatl González Uresti, exalcalde de Victoria

González Uresti y la también exalcaldesa María del Pilar Gómez Leal están siendo requeridos por la actual administración municipal por un monto conjunto de 140 millones de pesos, de los más de 211 millones observados por la auditoría externa realizada a partir de la llegada del actual alcalde victorense, Eduardo Abraham Gattás Báez. En el caso del exalcalde este deberá de comparecer el lunes 17 al mediodía en la Presidencia Municipal.

"Vimos ayer el pliego de observaciones y la verdad que no dice absolutamente nada, solamente una lista de números y una lista de observaciones que no tienen la verdad ningún fundamento, no tienen la menor idea de lo que están solicitando, entonces lo estamos analizando, lo estamos revisando, pero por supuesto que atenderemos esa solicitud de información", dijo.

El exalcalde panista reiteró que las cuentas públicas del 2018 al 2020 son cosa juzgada por la Auditoría Superior del Estado y aprobadas por el Congreso local.

Asimismo, rechazó que en el ejercicio de sus funciones se hayan cometido irregularidades en el uso de los recursos públicos municipales.

"Se menciona una cifra alta, 120 millones aproximadamente, pero no mencionan el sustento legal, no mencionan la observación, no mencionan absolutamente nada, entonces claro que estaremos atendiéndolas con mucho gusto", dijo.

Antes ya han sido llamados a comparecer exfuncionarios de las áreas de Tesorería, Administración, y de Bienestar Social de la pasada administración.