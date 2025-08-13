Joven huye de violencia familiar y pide auxilio en taquería de Ciudad Victoria

Ciudad Victoria, Tamps

Este miércoles un joven de 18 años, identificado como Mauricio Agustín, llegó asustado y con lesiones visibles a un negocio de comida ubicado sobre el libramiento Naciones Unidas de Ciudad Victoria, buscando escapar de su padre, a quien acusó de golpearlo y maltratarlo desde que tiene memoria.

El propietario del lugar dio aviso a la Guardia Estatal, cuyos elementos le brindaron protección, comida y bebida mientras llegaba personal del DIF Estatal.

El joven, huérfano de madre desde su nacimiento, fue trasladado para recibir atención psicológica, trabajo social y un lugar seguro, iniciando así el proceso para alejarlo de la violencia familiar.