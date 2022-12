Aguantan mujeres golpes por familia

Tenemos que ir hasta secundarias, quizás hasta primarias; tenemos que dar capacitaciones para llegar hasta las niñas, a los niños, a todo el alumnado para que no normalicen la violencia". Dianaluz Gutiérrez González, directora general del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas

En lo que va del año se han presentado alrededor de once mil denuncias por violencia doméstica ante el Instituto de las Mujeres en Tamaulipas, de las cuales mil 500 corresponden al mes de noviembre; no obstante, en cerca del cincuenta por ciento de los casos las mujeres otorga el perdón a su victimario, buscando no afectar la dinámica familiar.

Esto lo mencionó la directora del Instituto, Diana luz Gutiérrez González, «Es ese choque entre el querer hacer lo correcto y no querer lastimar a tus hijos el que hace que algunas mujeres otorguen después el perdón; estamos trabajando en ello, y a partir de que llegamos al Instituto (apenas van a hacer dos meses) estamos platicando con las señoras que por el mismo amor que tienen a sus hijos mantengan esas denuncias para que sus hijas no repitan ese patrón de conducta».

El consumo de alcohol y otro tipo de sustancias adictivas detonan la violencia hacia el interior de las familias, así como por problemas económicos, por lo que se espera un repunte de denuncias en el mes de diciembre. Por otro lado, recordó que el próximo año serán reactivadas las Casas Violeta en municipios como Reynosa, Victoria, Matamoros y El Mante, en donde se les brindará protección, albergue y apoyo legal y psicológico a las madres de familia víctimas de violencia en el hogar.

«Es más probable que el próximo año, con el nuevo Presupuesto del Gobierno las podamos echar a andar porque tenemos que pedir ese apoyo al fideicomiso y es un costo elevado el de las Casas Violeta, pero primeramente Dios las cosas se nos van a dar y vamos a poder iniciarlas el próximo año». Fue en el mes de septiembre, en la pasada administración estatal, cuando se eliminó el fideicomiso en las cuatro Casas Violeta existentes, «El compromiso mínimo es aperturar esas cuatro».

Gutiérrez González apuntó que se buscará llevar pláticas a escuelas públicas de nivel básico, primarias y secundarias, para concientizar a las niñas y niños del tema de la violencia intrafamiliar con el fin de romper ciclos de conducta aprehendidos tras las puertas de los hogares, «tenemos que ir hasta secundarias, quizás hasta primarias, tenemos que dar capacitaciones para llegar hasta las niñas, a los niños, a todo el alumnado para que no normalicen la violencia», en el tema del perdón dijo que muchas mujeres lo otorgan por temor a no poder sostener económicamente a sus hijos.

LOS DATOS