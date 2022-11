Protección Civil vigilará la venta de pirotecnia

Cd. Victoria, Tam.

“Vamos a estar pendientes de la venta de cuetes que ojalá que no vaya a pasar como el año pasado que los vendieron clandestinamente, vamos a estar apoyando a Protección Civil estatal para los cuetes que se venden de manera legal también en las áreas designadas para esto, también los que se venden a través de las redes sociales y vamos a estar checando los que se venden de manera ilegal por este medio”, anunció el jefe de Inspectores de PC municipal y Bomberos, Said Salum Fares.

Solo en el mes de diciembre pasado se llevaron a cabo seis operativos de decomiso de pirotecnia en puestos ambulantes en la zona centro, alrededor del mercado Argüelles principalmente, cabe señalar que se cuenta con al menos tres tianguis establecidos en el sector poniente de la ciudad así como a lo largo de la carretera Interejidal en donde se cuenta con las medidas de seguridad señaladas por la Secretaría de la Defensa Nacional.

“El año pasado hubo decomisos y los entregamos a la SEDENA, nosotros hacemos el decomiso y se entregan a SEDENA y ellos son quienes hacen el pesaje, por eso no quiero dar alguna cifra que pueda ser errónea”, recalcó Salum Fares, “normalmente empieza entre noviembre y diciembre la venta más fuerte de estos artículos, suelen presentarse ventas desde antes, estas son ventas ilegales y por eso vamos a estar muy presentes de esto”.

El jefe de Inspectores pidió a la población no acudir a puestos no autorizados para la venta de juegos pirotécnicos recordando que, al no contar con las medidas de seguridad oficiales, son más susceptibles a sufrir algún accidente, “las familias que venden esos cuetes se quejan de que nosotros vamos y les quitamos todo pero es que son de manera irregular, tienen que tener permiso de SEDENA, y contar con todas las medidas de seguridad para poder venderlos”, el operativo será extensivo tanto en tianguis ambulantes como en mercados y colonias donde se detecte el comercio de estos objetos a base de pólvora.