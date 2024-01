Vetan a constructoras; entran 60 a lista negra

Vetadas, oficialmente, ya no se presentan a participar, si hay invitaciones, no las invitamos, no las consideramos. Estamos hablando de alrededor de 50 o 60 empresas, algunas dentro de las famosas 45 empresas y las otras son de otros tipos de contratos, muchas de Reynosa". Pedro Cepeda Anaya secretario de Obras Públicas de Tamaulipas

La Secretaría de Obras Públicas de Tamaulipas tiene en su lista negra a 60 constructoras que en el sexenio anterior no cumplieron con lo establecido en los contratos.

Pedro Cepeda Anaya, titular de la dependencia estatal, dijo que las constructoras operaban desde Reynosa y otras más en municipios de la frontera, y al detectar irregularidades en la ejecución de las obras o en los acuerdos estipulados en los contratos, se decidió dejarlas fuera de las licitaciones concluidas y en las que se abrirán próximamente.

"Vetadas, oficialmente, ya no se presentan a participar; si hay invitaciones, no las invitamos, no las consideramos; estamos hablando de alrededor unas 50 o 60 empresas, algunas dentro de las famosas 45 empresas y las otras son de otros tipos de contratos, muchas de Reynosa".

Lo anterior, luego de someter a un proceso de revisión mil 500 contratos firmados por la SOP con diferentes constructoras, en las cuales, mil 400 se hicieron observaciones, es decir, en el 94% del total de contratos, que van desde pequeñas, medianas y de gravedad.

"Nosotros de mil 500 contratos, en mil 400 encontramos observaciones, unas menores otras medianas y otras mayores", sostuvo Pedro Cepeda.

Asimismo, aseguró que al iniciar el sexenio se eliminó el "diezmo" que se le pedía a las constructoras para participar o ganar las licitaciones de obras en años anteriores, cobro que iba desde el 25 al 30 por ciento del monto total del contrato.

"Se acabó el diezmo, finalmente se acabó el moche, se ha dicho que siempre se manejaba el 25 al 30 por ciento", y aseguró que la SOP ha contratado a las empresas con mejores propuestas sin pedirles dinero a cambio, sumado a que todas cumplen con los acuerdos y con "las fianzas de cumplimiento de anticipo las entregaron bien al final en cada una de las obras se hacen los recorridos finales, de hace él acta de entrega recepción y se entrega la fianza de vicios ocultos . Las que están contratadas cumplieron hasta ahorita".

Eliminan ´diezmo´