Vapeadores, peligro para usuarios

"Derivado del comunicado emitido por COFEPRIS el día 18 de mayo de 2022, donde se informa sobre la detección de la sustancia química acetato de vitamina E utilizado como aditivo en la fabricación de los cartuchos para vapeadores lo cual representa un grave riesgo a la salud, se fortalecieron las acciones de vigilancia instruyendo a las 12 Coordinaciones Jurisdiccionales realizar operativo de detección y decomiso de vapeadores o cigarros electrónicos que sean puestos a la venta en diferentes negocios, ya sea en comercios establecidos o ambulantes", dijo el comisionado estatal Oscar Luis Terán Lara.

Los productos decomisados son: 92 vapeadores, 651 cigarrillos electrónicos, 2 máquinas expendedoras, 136 frascos, 16 goteros, 2 pipas, 17 tubos de aluminio, y 3 cartuchos; además del acetato de vitamina E, los componentes electrónicos de estos dispositivos contienen sustancias tóxicas que pueden llegar a ser aspiradas por los usuarios.

"Por lo general son máquinas expendedoras, nosotros las retenemos y nos las llevamos, es difícil sancionarlos porque algunos están en plazas comerciales y no hay una persona física a quién perseguir", recalcó que no se cuenta con permisos sanitarios para la comercialización de este tipo de productos, "es una alerta sanitaria que está vigente en el país y no están regulados en el estado, en el país no cumplieron con la disposición entonces no tienen un permiso para usarse".

Finalmente apuntó que estos operativos continuarán de manera permanente por lo que invitó a la población a denunciar ante COEPRIS el comercio de este u otros productos que representen algún riesgo sanitario, "una estrategia para eliminar el consumo de los vapeadores que contienen sustancias como metales, es la concientización y la responsabilidad de la sociedad, por el riesgo que representa a la salud pulmonar y respiratorio, sobre todo para los jóvenes, principales consumidores".