Vandalizan alumbrado

"Esta última semana nos empezaron a hacer muchas ´travesuras´ en alumbrado, en algunos circuitos hay... mágicamente, en la noche se nos va la luz, me estaban reportando que no había iluminación en varios sectores", fue el secretario de Servicios Públicos municipales, Oswaldo Mauricio Valdez Sánchez, quien reveló que han sido dañados los circuitos de encendido automático del alumbrado, "a partir de esta semana nos están robando la fotocelda y nos están jalando el cable para que no podamos repararlo rápidamente y tardemos 24 horas o más en poder dar solución".

Se trata de más de cuarenta puntos en distintos sectores de la capitalidad lo que pone en peligro la seguridad de miles de victorenses, sobre todo en este período vacacional, debido a que la falta de alumbrado puede propiciar la incidencia de accidentes viales o el robo a casas-habitación, así como otras conductas delictivas en las colonias y fraccionamientos en donde se está presentando esto, en especial en la periferia.

"Mañana – martes – vamos a meter una denuncia penal, o una denuncia, vamos a ver qué es lo que procede para ver quién es el que está ocasionando imperfectos a los circuitos eléctricos de alumbrado público", será el área Jurídica del Ayuntamiento quien acudirá directamente ante las autoridades correspondientes, "no es tanto el monto económico, el problema es que se queda Victoria sin luz por las noches, ese es el problema más grande, la fotocelda es una pieza de no más de 230 pesos, y el jalado del cable hasta ahorita son cortos chicos, nada de gravedad".

A pesar de que dijo que no tiene algún sospechoso, destacó que el ciudadano común no tiene conocimiento del punto exacto en donde se encuentran estos sensores por lo que la persona responsable debe tener algún conocimiento del sistema de Alumbrado Público así como debe de gozar de conocimientos técnicos para lograr su inhabilitación, "lo que vamos a hacer es subir donde está la fotocelda, pero de todos modos están jalando el cable, es una ´travesura´ de alguien que sabe cómo están los circuitos".