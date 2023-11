Van por basureros regionales; culpa Secretaria a ciudadanos

No creo que sea desconocimiento ni desinterés, mucho menos, pienso que es no tanto de las autoridades, sino todos como ciudadanos muchas veces no hacemos la correcta disposición y entran diversos factores, como terrenos baldíos, que también depende de los propietarios tener los terrenos desenmontados, limpios, cercados¨. Karina Lizeth Saldívar Lartige, Secretaria de Seduma

La proliferación de basureros clandestinos en Tamaulipas es culpa de la ciudadanía y no de las autoridades municipales y estatales, aseveró la secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), Karina Lizeth Saldívar Lartigue.

Toda vez que los municipios y el estado han implementado diferentes esquemas para disponer los residuos sólidos y orgánicos, pero existe una deficiencia en la responsabilidad civil.

"No creo que sea desconocimiento ni desinterés, mucho menos, pienso que es no tanto de las autoridades, sino todos como ciudadanos muchas veces no hacemos la correcta disposición y entran diversos factores, como terrenos baldíos, que también depende de los propietarios tener los terrenos desmontados, limpios, cercados", dijo.

Esto permite que poco a poco las personas dejen en esos terrenos baldíos basura, escombros, restos de obras en remodelación y ejecución, que después se convierten en basureros clandestinos que afectan el medio ambiente al combinarse diferentes tipos de materiales.

Actualmente, se tiene conocimiento que en el estado hay más de dos mil basureros clandestinos dispersados en los 43 municipios, según revela la titular de la Seduma.

A raíz de ello, se les ha dado capacitación a los municipios para que se haga el buen uso de los basureros, como manejar los diferentes tipos de residuos sólidos, orgánicos, químicos para evitar daños al medio ambiente o caer en delitos municipales, estatales o federales en materia sanitaria.

"Es un problema general en todos los residuos, no nada más de riesgo; los sólidos urbanos, petroquímicos, escombros de obra y construcción, es un problema general en todo el estado", señaló.

Para resolver y detener este problema de basureros clandestinos se tienen previstos tres proyectos ejecutivos para centros integrales para residuos en Ciudad Victoria, la zona cañera y en la frontera, en la que podría participar el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).

"El interés es reactivar el de la frontera y el de la zona cañera e incluir el de Victoria y poder tener este conjunto de manejo de centros de residuos".

