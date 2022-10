Va a parar al hospital el alcalde de Victoria

"Aquí estamos en el hospital nos venimos a hacer un pequeño chequeo, nos sentimos un poquito mal, traíamos la presión un poco alta me dice el doctor que traemos algo de estrés, sobrecarga de trabajo, y es todo, ya en un ratito más nos vamos para la casa y me dice el doctor que para el fin de semana me tomé dos días de descanso".

La tarde de este viernes acudiría para acompañar a su esposa Lucía Rodríguez en la presentación de su primer informe de actividades al frente del Sistema DIF Victoria, lo cual no sería posible debido a las recomendaciones médicas, esta semana llevó a cabo diversas reuniones con autoridades estatales y del Congreso local para la conformación del Fondo de Capitalidad, así como encabezó la inauguración de distintas pavimentaciones en diferentes sectores de la capital tamaulipeca.