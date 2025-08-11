Comienza traslado de virgen monumental al Chorrito

Hidalgo, Tam.– Este lunes inició el traslado de la virgen monumental que será colocada en el paraje turístico El Chorrito, informó el director del ITAVU, Manuel Treviño Cantú.

La imagen, de aproximadamente 36 metros de altura y elaborada en acero inoxidable por la artista Elizabeth Pesquera, representa a la Virgen del Chorrito con las manos de la Virgen de la Misericordia.

Además de la escultura, el proyecto contempla un mirador, una plazoleta, una zona comercial y espacios para artesanías, con el objetivo de fomentar el turismo religioso y fortalecer el desarrollo económico de la región.

Treviño Cantú destacó que se espera una derrama económica importante, con millones de visitantes al año y un embellecimiento integral del pueblo.

En esta primera etapa llegaron tres tráileres con piezas de la estructura; en total serán 12 los que transporten la obra hasta el cerro cercano a la cascada del santuario donde quedará instalada.