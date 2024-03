Van por ´micros´ chatarra

Sus unidades ya están fuera del marco legal; hay un problema muy importante que tenemos que resolver y poner sobre la mesa y hablar con los concesionarios. Viene un tema de modernidad muy importante". José Armando Lara Valdés, subsecretario del Transporte Público

Cerca de dos mil unidades del transporte público en Tamaulipas serán dadas de baja y no podrán continuar prestando el servicio porque están en "estado chatarra" y fuera del marco legal, adelantó el subsecretario del Transporte Público, José Armando Lara Valdés.

Esto significa que cinco de cada 10 camiones del transporte público que circulan en Tamaulipas están fuera del marco legal y representan tanto un riesgo para los usuarios como para el medio ambiente.

MECÁNICA ÓPTIMA

El artículo 60 de la Ley de Transporte Público del Estado señala que los concesionarios están obligados a mantener los vehículos en el estado físico y mecánico óptimo para la prestación del servicio, a cuidar que los vehículos cumplan con las normas técnicas ecológicas y ambientales y que cuenten con el equipo reglamentario y con los documentos de identificación actualizados, y presentar los vehículos a revisión mecánica y verificación de emisión de gases contaminantes, así como mostrar a las autoridades los documentos de mantenimiento.

A pesar de lo que establece la ley vigente, el subsecretario del Transporte señaló que las unidades están fuera del marco legal y es un problema de suma importancia para el gobierno actual, pues han exigido el incremento a las tarifas, pero no cuentan con unidades adecuadas para prestar el servicio en el estado.

EN LA ILEGALIDAD

"Sus unidades ya están fuera del marco legal, hay un problema muy importante que tenemos que resolver y poner sobre la mesa y hablar con los concesionarios. Viene un tema de modernidad muy importante", dijo.

Las pésimas condiciones de las unidades se observan por igual en Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Victoria y en el resto de los municipios del estado, por lo que no hay una región con más problemas.

"Si esas concesiones no se echan a andar y no entran dentro del marco legal y no cumplen con las normas y las reglas de la Subsecretaría del Transporte, en un momento se les va a notificar, se les va a llamar a cada concesionario y ver en qué posición están ellos también. Esas concesiones las necesito para la modernidad de Tamaulipas".

URGEN MODERNIZACIÓN

De los 4 mil camiones registrados con concesión, 2 mil de ellos están en esas condiciones, por lo que urge que los prestadores del servicio modernicen sus unidades.

"Está muy similar en cada delegación. El 50 por ciento está fuera del marco legal, está igual en Matamoros, en Reynosa, igual en Laredo. ¿Por qué esta escena? Porque estaban cerradas las oficinas de la Subsecretaría del Transporte, no había operación, no había invitación, no había apertura, no había registro y ahorita, primero queremos abrir la puerta de la oficina, como ya se hizo hace año y medio y ver la problemática de cada uno. Hemos ayudado a varios concesionarios a que arreglen sus pagos fiscales, a que paguen en posibilidades y hacer convenios con ellos".

Cincuenta por ciento están en mal estado