Transfieren a Tamaulipas recursos para Salud

El IMSS-Bienestar transfirió a la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas 90 millones 653 mil pesos para comprar medicamentos, atender urgencias epidemiológicas y desastres, prevenir enfermedades de transmisión sexual y para aplicar vacunas en la infancia y adolescencia.

El convenio firmado entre el Gobierno de México y la Secretaría de Salud del Estado (SST) SaNAS-TAMPS/2023 señala que el dinero enviado se debe utilizar en la adquisición de insumos que permitan brindar una atención digna a todos los tamaulipecos que estén sin seguridad social.

En medio de la temporada invernal en la que se han incrementado las enfermedades respiratorias, en que los pacientes con enfermedades de transmisión sexual incrementan cada año, la Federación busca contener el avance de estos padecimientos en los tamaulipecos.

La SST deberá invertir un millón 339 mil pesos en medicamentos preventivos y para el control de enfermedades, como la tuberculosis y lepra, destinar para la atención de urgencias epidemiológicas y desastres, para contar con antibióticos, antivirales y suspensiones para atender a pacientes de urgencias.

Se contemplan seis millones 831 mil 983 pesos para la prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) como el VIH y otras, para la compra de 238 mil medicamentos, inyecciones y demás insumos para tratar y prevenir dichas enfermedades.

Entre las adquisiciones se prevén los medicamentos Valganciclovir, sucedáneo de leche humana de preterminado, vitaminas, condones masculinos, condones femeninos, geles lubricantes, pruebas rápidas de agua, reactivo y juego de reactivos para pruebas específicas y pruebas rápidas para la determinación de anticuerpos contra el virus de la hepatitis c.

La mayor inversión se realizará para la vacunación universal en el estado. En este programa se contemplan 82 millones 481 mil 528 pesos para la adquisición de 622 mil 400 vacunas contra la influenza y contra la difteria, tosferina, tétanos, hepatitis b, poliomielitis y para la influenza tipo b.

Sin embargo, el IMSS-Bienestar sentencia que, en caso de detectar que las Unidades Administrativas u Órganos Administrativos Desconcentrados de la SST utilicen el dinero para otros fines no establecidos en el convenio, se suspenderá o cancelarán las próximas transferencias de recurso federal.

Y aclara que el dinero se debe utilizar a tiempo, pues no pueden usarse en otros ejercicios fiscales: "Los recursos presupuestarios federales e insumos federales otorgados en el presente Convenio Específico, no son susceptibles de presupuestarse en los ejercicios fiscales siguientes, por lo que no implica el compromiso de ministraciones posteriores en el ejercicio en curso ni en ejercicios fiscales subsecuentes con cargo a la Federación para complementar la infraestructura y el equipamiento que pudiera derivar del objeto del presente instrumento, ni de operaciones inherentes a las obras y equipamientos ni para cualquier otro gasto administrativo o de operación vinculado con el objeto del mismo", concluye.