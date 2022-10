Trabajan 800 tamaulipecos en la refinería Dos Bocas

Cd. Victoria, Tam.

"Aquí en Victoria tenemos once – ambulancias –, pero tenemos unas que si se descompone una ambulancia en Llera – por ejemplo –, les mando una ambulancia a Llera mientras reparamos las otras; tenemos dos específicamente para llevarlas a donde se ocupan", señaló la señora Luz Virginia Togno Murguía, delegada estatal de la CR, "Las tenemos en buen estado porque las gastamos muchísimo, porque no nos podemos dar el lujo de que carguen a un enfermo o un herido y se queden ahí porque no tienen llantas o algo".