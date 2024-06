Afloran deficiencias con ´Alberto´: CMIC

Cd. Victoria, Tam.

Las lluvias extremas de la tormenta tropical "Alberto" exhibieron las deficiencias en la infraestructura hidráulica en Tamaulipas que no ha recibido el mantenimiento adecuado, aseveró el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) de Victoria, Jorge Adán Contreras Galván.

Muestra de lo anterior son las inundaciones en municipios desde la zona fronteriza, el valle de San Fernando, la zona centro, el altiplano, así como la zona sur y la conurbada de la entidad que reportaron incremento en sus niveles de ríos y arroyos, así como en las colonias, dijo.

Si bien corresponde a las intensas lluvias que se registraron en un periodo de cuatro días con hasta 500 milímetros de precipitaciones, también porque no se les dio el mantenimiento a la infraestructura hidráulica y sanitaria por parte de los gobiernos municipales, porque no se tenía el pronóstico de lluvias desde hace ocho años.

El presidente de la CMIC en Victoria dijo que las inundaciones se deben a las lluvias, pero también a la falta de inversión por parte de los alcaldes en los colectores y rehabilitación en drenajes, drenes y otras obras. Aunque reconoció que son obras que requieren mucho presupuesto.

Aquí en Victoria hay un escurrimiento que, si se fijan ustedes, en una o dos horas ya no hay agua; digo, no me quiero meter en las situaciones donde no está pavimentado o en algunas se hacen charcos, pero lo vimos con las lluvias el escurrimiento sencillo que hay