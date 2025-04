Lucía Aimé llega a la SET y sostiene tensa discusión con manifestantes

Luego de que la noche de ayer se diera a conocer la toma de las instalaciones de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) por parte de un grupo de maestros encabezados por Ulises Ruíz Pérez, secretario particular del dirigente del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), esta mañana la titular de la dependencia, Lucía Aimé Castillo Pastor, sostuvo un intenso intercambio de opiniones con el líder sindical.

La protestaescaló en una discusión que se prolongó por más de media hora ante medios de comunicación y docentes, donde Ruíz Pérez señaló que el conflicto se debe al retraso en los pagos salariales de los docentes, así como a la suspensión de 580 oficios de incapacidad por enfermedad desde hace ocho meses, lo que ha generado sanciones a los maestros afectados.

Mientras Castillo Pastor argumentaba que la situación está justificada debido a regulaciones desactualizadas, Ruíz Pérez insistió en que al menos el 70% de las peticiones del sindicato siguen sin ser atendidas. "¿Qué está pasando, Lucía? ¿Qué te hemos hecho los maestros? ¿Qué tienes en contra de los maestros de Tamaulipas? No se vale, mis directivos me presionan porque no tienen maestros, tenemos 90 investigaciones abiertas... Que nos juzguen los maestros, pero no se vale lo que están haciendo con nosotros", reclamó.

La secretaria de Educación reiteró su disposición al diálogo y aseguró que su administración ha mantenido reuniones con representantes del SNTE. "Respeto a las maestras y maestros, hemos trabajado en el acercamiento y aunque no estemos de acuerdo en las formas, eso no significa que no podamos atender sus peticiones. Invito a los compañeros a que presenten las situaciones que requieren revisión para que podamos resolverlas", expresó Castillo Pastor.

La funcionaria subrayó que las actividades en las escuelas continúan con normalidad y aseguró que está abierta a establecer una mesa de diálogo para buscar soluciones a la problemática del sector.