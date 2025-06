Suspenden clases por temperatura extrema

En las últimas semanas, 220 escuelas de Tamaulipas han tenido que suspender clases presenciales por las altas temperaturas, y no contar con sistemas de enfriamiento.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Educación en Tamaulipas (SET), Miguel Ángel Valdez García, la decisión se ha tomado para proteger a los menores de edad y al personal docente de golpes de calor o complicaciones por las altas temperaturas.

En su lugar, los alumnos y los maestros continuaron con clases virtuales para no atrasarse con el calendario escolar, y las asignaturas.

Valdez García detalló que "el mecanismo está: si está muy caliente, si no hay aire, si por alguna razón falta el agua, pueden trabajar en línea con el previo aviso".

En municipios como Altamira y Soto la Marina, se han presentado temperaturas extremas, lo que ha llevado a algunas escuelas a suspender actividades por uno o dos días, dependiendo de las condiciones climatológicas.

"Varía el número de escuelas, pero está abierta esa posibilidad. El mecanismo es que el director le avisa al supervisor con tiempo, se toma registro, no es un día libre, es un día de trabajo, tiene que presentar cuál va a ser el plan de trabajo", explicó.

Sin embargo, aclaró que la medida se ha aplicado en algunos días y no quiere decir que todo ese universo de escuelas se encuentran actualmente en clases virtuales.

"En el último mes yo creo que más de 200 escuelas, algunos días. No quiere decir que ya se fueron todos los días. Ya ven que ha habido días frescos con la lluvia, regresan, ¿verdad?".

Sobre los riesgos para la salud, el funcionario señaló que se han registrado pocos casos de golpes de calor en menores, y que estos ocurrieron fuera del horario escolar.

"Han sido muy pocos, y no en la escuela, han sido en la tarde. Me reportaron algunos niños, pero todos, gracias a Dios, bien. No ha habido un problema".

Otra medida para hacerle frente a las altas temperaturas es el adelanto de la conclusión del ciclo escolar para el nivel básico en todo el estado, para el 4 de julio, y no el 15 como estaba previsto inicialmente.

"La salida oficial es el 4 de julio. Y eso pues la verdad es que el gobernador Américo Villarreal fue el que hizo esta gestión con el licenciado Mario Delgado", informó Valdez García.

Asimismo, añadió que esta decisión ya fue notificada a todas las escuelas y directivos, por lo que hizo un llamado a los padres de familia a tomar nota de la modificación. "Aprovecho para que los padres de familia tomen nota. La salida oficial es el 4 de julio".

La Secretaría de Educación también anunció que se agregará una semana extra al periodo vacacional de verano, por indicaciones del secretario Mario Delgado y de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum.

"Eso pues es una buena noticia. Fue muy bienvenida. Serían cuatro semanas de vacaciones para que tanto los docentes como los niños puedan descansar. Son más para los niños que para los docentes. Los docentes continúan 15 días trabajando en los consejos técnicos", puntualizó el secretario.

En total, se estima que esta medida beneficiará a cerca de 780 mil estudiantes del nivel básico, que comprende preescolar, primaria y secundaria.