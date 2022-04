Taxistas amenazan a choferes de Uber y Didi

Vamos a hablar con ellos por la buena y si no quieren entender vamos a llegar hasta los golpes yo creo porque no nos hacen caso, no nos hace caso ni Transporte ni nadie, primero vamos a ponerles un anuncio que no pasen* Guadalupe Navarro Alvizo, Secretario general del STOCAA

"Las medidas ya las planteamos ante Transporte y nos han dicho que la empresa esa es muy grande, el Didi y el Uber, pero la cuestión es que si no nos hacen caso las medidas las vamos a tomar nosotros", dijo el secretario general del STOCAA, Guadalupe Navarro Alvizo, "primero vamos a poner algo ahí para que no pasen a la Central, que no carguen ni descarguen, lo que estén haciendo allá afuera es otra cosa, pero aquí en la Central nos debe respetar el Uber...".

El líder sindical recordó que mensualmente se pagan 34 mil pesos a la Central de Autobuses para poder estacionar sus taxis en esa terminal, la organización cuenta con cuarenta concesiones en dicho punto los cuales dicen tener pérdidas de hasta el treinta por ciento en las corridas debido a la competencia con estas plataformas; asimismo, anunció que, en el último año, entre 18 y 20 choferes adheridos a ese sindicato decidieron migrar a plataformas digitales.

"Como han sido también trabajadores de nosotros ellos conocen el movimiento de aquí, es más, la plataforma ya ni la están trabajando, andan trabajando como carros libres... haz de cuenta que tú haces clientela y se va la clientela y tú ya los traes en el teléfono, la plataforma es un trampolín para ellos nada más", aseveró Navarro Alvizo, "vamos a hablar con ellos por la buena y si no quieren entender vamos a llegar hasta los golpes yo creo porque no nos hacen caso, no nos hace caso ni Transporte ni nadie, primero vamos a ponerles un anuncio que no pasen; aquí la Central también ya sabe de eso, pero nadie hace nada".

El dirigente local del STOCAA acusó que varios de los carros que trabajan bajo el servicio de transporte ejecutivo pertenecen a funcionarios estatales, los cuales tienen beneficios con los que los concesionarios del Transporte no cuentan, "ellos no pagan a la Fiscal, no pagan nada, son funcionarios", fue el tres de septiembre de 2019 cuando el Congreso Local reformó la Ley de Transporte estatal para dar cabida al Servicio de Transporte Ejecutivo.

Operadores de plataformas alertan vía redes sociales

Por su parte, los trabajadores de las plataformas Uber y Didi anunciaron a través de sus redes sociales que tomarán precauciones para evitar algún enfrentamiento con los taxistas de la Central de Autobuses.