Incrementarían tarifas de micros

La Subsecretaría del Transporte Público de Tamaulipas definirá a más tardar el próximo viernes 15 de agosto si se aprueba o rechaza el incremento a la tarifa del transporte público, con ajuste de 1 peso al peaje, adelantó Armando Núñez Montelongo.

No hay negocio que sostenga con los incrementos de los combustibles, de las refacciones, de las llantas, por eso se pensó en el gobernador dar un aumento de 2 pesos el año pasado y hoy se está haciendo el análisis para ver si es posible otorgar otro peso en todo el estado". Armando Núñez Montelongo, Subsecretaría del Transporte Público de Tamaulipas

El funcionario adelantó que el estudio técnico ya está concluido y actualmente se encuentra en la etapa de validación de ingresos por ruta.

"Ya acabamos de terminar el estudio. Únicamente estamos en la validación de los ingresos por ruta. Yo creo que para el día 15 ya podemos estar en condiciones de dar la noticia de si hay un incremento y si no lo hay. Y si hay, no creo que se traiga un peso", señaló.

Recordó que durante nueve años no se autorizó ningún ajuste tarifario, situación que, dijo, fue insostenible para los concesionarios debido al alza constante en los costos de operación.

"No hay negocio que sostenga con los incrementos de los combustibles, de las refacciones, de las llantas, por eso se pensó en el gobernador dar un aumento de 2 pesos el año pasado y hoy se está haciendo el análisis para ver si es posible otorgar otro peso en todo el estado", explicó.

Núñez Montelongo reconoció que el transporte público no ha recuperado la totalidad de su capacidad operativa desde la pandemia, cuando varias rutas se suspendieron por falta de pasajeros ante el cierre de universidades, escuelas, oficinas de gobierno y empresas.

"Estamos reordenando no es suficiente el transporte que tenemos, más o menos un 30% del parque vehicular dejó de circular por incosteable", detalló.

Como parte del reordenamiento, indicó, se busca optimizar rutas para evitar que los pasajeros paguen doble pasaje.

"Siempre pensando en el pasajero que no pague un doble pasaje", afirmó.

El subsecretario subrayó que, aunque la modernización de las unidades es un objetivo permanente, hoy la prioridad es la seguridad.

"Ya no digo que estén modernos, pero que estén seguros para el usuario", dijo, al precisar que se realizan revisiones mecánicas y documentales, así como exámenes toxicológicos aleatorios.

También destacó la figura del "usuario encubierto" como parte de los operativos de supervisión, donde el personal que aborda unidades de transporte, incluyendo Didi y Uber, para verificar que el operador cuente con el tarjetón correspondiente.

De concretarse, el ajuste tarifario sería el segundo en dos años, después de casi una década sin incrementos, pues el Estado sostiene que cualquier aumento debe estar acompañado de mejores condiciones en el servicio y un esquema de supervisión más estricto para evitar abusos, garantizar la seguridad de los pasajeros y frenar la operación de unidades irregulares.