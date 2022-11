´No llegaron los recursos federales´

Ciudad Victoria, Tamaulipas. - El adelanto de las participaciones federales a Tamaulipas anunciadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, no llegaron ni llegarán en las próximas semanas a las arcas estatales, informó la secretaria de Finanzas, Adriana Lozano Rodríguez.

"Va Gobierno por préstamo para cierre de año". secretaria de Finanzas Adriana Lozano

"Se descarta porque ahorita justamente estamos a finales de noviembre, y sabemos que una situación de esta naturaleza se tendría que completar en el mes de diciembre, pues estamos a unos días, sería totalmente inoperante", dijo.

El presidente López Obrador anunció en la reunión del "Plan de apoyo a Tamaulipas" del pasado 18 de octubre en Ciudad Victoria, que solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se adelantaran participaciones al estado para que el nuevo gobierno cumpliera sus obligaciones de cierre de año, sin embargo, no se ejecutaron.

Este recurso se utilizaría para cumplir con el pago quincenal de los trabajadores al servicio del Estado, el pago de aguinaldos y que la nueva administración pudiera cerrar financieramente bien el año, según el propio Presidente de la República.

"Decirle a los tamaulipecos, para ser muy claros y concretos, que vamos a ayudar al doctor (Américo Villarreal Anaya) para que este fin de año a pesar de las deudas no deje de pagar a los trabajadores al servicio del Estado", dijo en aquella ocasión López Obrador.

En ese tenor, la Secretaría de Finanzas solicitará ante diferentes instituciones bancarias la adquisición de un préstamo para obtener la mejor oferta y lograr cubrir sus responsabilidades del año, aunque hasta el momento se desconoce la cifra del empréstito, ya que el monto se definirá la próxima semana.

El crédito no pasará por el Congreso del Estado para recibir su aval, pero sí deberá obtener un folio en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios Vigente, de la Secretaría de Hacienda.

"La próxima semana les vamos a dar la información, será uno, estamos estudiando que sea únicamente uno, no pasaría al Congreso pero no por eso no tenemos por qué ocultárselo a la población", dijo.

El endeudamiento sería para cubrir las necesidades y obligaciones de cierre de año, ya que la pasada administración no implementó medidas de ahorro y prevención por lo que no se cuenta con recursos para los últimos meses del año, ante tal escenario, se recurrirá a las instituciones bancarias para adquirir recursos para concluir el 2022.

"¿Para qué lo necesitamos? Pues para tantas situaciones que nos dejaron incompletas el gobierno saliente y que este gobierno estamos trabajando constantemente para mejorar las condiciones financieras", dijo. Mientras tanto, la Secretaría de Finanzas realiza un estudio económico para determinar en qué áreas se aplicará el recurso, distribuyendo a las áreas prioritarias.