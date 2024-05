Recibirá Tamaulipas más apoyo conmigo que con AMLO: Xóchitl

Cd. Victoria, Tam.

Tamaulipas recibirá más apoyo de mi gobierno que lo que ha recibido en los últimos años con el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, aseguró la candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, en un encuentro con militantes y simpatizantes de Ciudad Victoria.

PRESENTA PROPUESTAS

"Le quiero decir al gobernador: va a tener mas apoyo de mi gobierno del que ha tenido de López Obrador, tenga la certeza", dijo durante su discurso en el que presentó diversas propuestas en materia de seguridad pública, de agricultura, obras de infraestructura hidráulica, apoyos sociales, programas de salud, construcciones de viviendas y estímulos a los jóvenes para estudiar en el extranjero.

En el calor sofocante del mediodía, la candidata arribó al gimnasio de la Universidad La Salle, de Ciudad Victoria, acompañada de candidatos al Senado, a la Cámara de Diputados, a diputados locales y a la presidencia municipal de la capital del estado.

DESTINO DE NEARSHORING

Destacó que Tamaulipas tiene todo para convertirse en una de las mejores entidades federativas, porque "Tiene lo mejor, tiene energía limpia y barata; vamos a hacer que vengan empresas de desarrollo e innovación, de tecnología (que lleguen) a Victoria, a Tamaulipas, que sea un gran destino de nearshoring".

Pidió el apoyo de los tamaulipecos en las próximas elecciones del 2 de junio, porque en los últimos seis años no resolvieron el problema de la inseguridad que ha azotado a las familias de Tamaulipas, no resolvieron el tema de la salud, no resolvieron el tema del campo, del agua, "Y hoy hasta apagones tenemos, y nosotros vamos a ganar. Despierta Tamaulipas".

EN SEGURIDAD, VAMOS CON TODO

En materia de seguridad pública dijo que "Le vamos a entrar con todo", porque ya se acabaron los abrazos a los delincuentes que tienen sumidas a muchas familias del estado en el miedo, en el temor.

Ya basta que los que tengan miedo sean ustedes, y los delincuentes se paseen como si nada. Su servidora va a ser la presidenta más valiente para devolverles la paz y la tranquilidad. De la seguridad me voy a encargar yo. Yo no le voy a echar la culpa a (Felipe) Calderón, ni a (Enrique) Peña Nieto, ni le voy a echar la culpa a AMLO; yo me voy a hacer responsable de que puedas salir a la calle y que esos jóvenes no tengan miedo a salir por la noche a divertirse".

FINANCIaMIENTO PARA PRODUCTORES

Para los agricultores, aseguró que devolverá los programas de financiamiento, apoyos para maquinarias, seguros para los granos, precios de garantías, cadenas de valor: "Los agricultores y ganaderos no se van a quedar solos, no van a tener que bloquear carreteras para que les podamos asegurar el precio de sus granos cuando levanten sus cosechas".

En el tema del agua señaló que hay una solución y se comprometió a incrementar el presupuesto que destina la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Tamaulipas.

Recibió a las madres buscadoras, a quienes les dijo que su lucha volverá al terreno nacional para que sean escuchadas sus demandas, para que encuentren a sus hijos y a sus seres queridos.

"Voy a ser la presidenta de los que sufren, de las madres buscadoras, de los padres que tienen niños con cáncer, de las mujeres violentadas, de los indígenas abandonados, de las personas que viven en pobreza extrema; voy a ser la presidenta de todos aquellos que buscan paz y consuelo".

Al cierre de su mensaje, dijo que en su agenda está previsto el regreso del Seguro Popular, más becas para los jóvenes para que puedan irse a estudiar al extranjero, volverán las escuelas de tiempo completo, se construirán cinco millones de viviendas para los más pobres y continuarán los apoyos sociales.