Inversión millonaria en 7 programas en Tamaulipas

Tamaulipas invertirá este año 375 millones de pesos de recursos federales para financiar programas de asistencia social alimentaria en favor de 1.3 millones de personas en estado de vulnerabilidad.

El dinero será gestionado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Tamaulipas, que se destinará en siete programas sociales, con un monto universal de 375 millones 935 mil 833 pesos.

Mismo que se envía del Gobierno de México a Tamaulipas a través del Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social (FAM), que debe utilizarse en los próximos nueve meses.

GRUPO OBJETIVO

Se marcó como grupo objetivo 1.3 millones de personas con los programas Desayunos Escolares, Voluntad de Ayudar a las Familias, Voluntad para Ayudar en los Primeros 1,000 días; en Contingencia, con Voluntad hay Esperanza; Salud y Bienestar Comunitario, Centro de Desarrollo Comunitario DIF PILARES y Dotación Lazos de Esperanza.

Los apoyos se destinarán a madres de familia, bebés, niños de 2 a 5 años, adolescentes y hasta a adultos mayores de 60 años, según las necesidades y grado de vulnerabilidad, mismos que deberán ser acreditados ante el Sistema DIF Tamaulipas.

"Con estos programas se busca disminuir las brechas de desigualdad y rezago social", así mismo, señala el documento, el Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio 2019, establece "No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera" como un principio rector, pugnando por la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la dignidad de las personas mayores y el derecho de los jóvenes a tener un lugar en el mundo, orientado a subsanar y no a agudizar las desigualdades, consciente de las necesidades de los habitantes futuros del país.

GRUPOS BENEFICIADOS

Para el programa Desayunos Escolares se contempla alimentar a 636 mil 438 niñas, niños y adolescentes de 3 a 17 años que asisten a la escuela en el estado.

En el programa Voluntad de Ayudar en los Primeros 1000 Días, se prevé atender a mujeres embarazadas y a las que están en periodo de lactancia, así como a niñas y niños de seis meses a dos años de edad en municipios, localidades rurales o urbanas de alto y muy alto grado de marginación.

El programa Voluntad de Ayudar a las Familias está enfocado en 175 mil 773 niñas y niños de 3 a 5 años; 426 mil 227 personas de 60 años o más y 169 mil 649 personas con discapacidad.

Para el programa en Contingencia, Con Voluntad hay Esperanza, se considera el apoyo a personas que han sido afectadas por fenómenos destructivos naturales y/o antropogénicos que, por sus condiciones prioritarias, requieren apoyo institucional para enfrentarlos, así como a personas en situación migratoria.

APOYO A 286 LOCALIDADES

En el programa Salud y Bienestar Comunitario se plantea llevar apoyos a 286 localidades de Tamaulipas con estatus de alta y muy alta marginación, con un total de 12 mil 794 habitantes.

El programa Dotación Lazos de Esperanza contempla beneficios para 136 mil 189 personas con discapacidad motriz y neurológica.

Finalmente, para el programa Dotación Lazos de Esperanza se prevé brindar ayuda a las personas con algún tipo de discapacidad o necesidades especiales, de atención prioritaria que, por sus condiciones físicas, jurídicas, económicas o sociales, requieran de servicios de rehabilitación integral, y el programa Centro de Desarrollo Comunitario DIF PILARES ayudará a 2 mil 236 personas entre 15 y 29 años que habitan en el polígono donde se ubicará el Centro de Desarrollo Comunitario DIF PILARES.

MONTO POR PROGRAMAS:

Desayunos Escolares: $266,369,856.00

Voluntad de Ayudar a las Familias: $92,148,115.00

Voluntad de Ayudar en los Primeros 1000 Días: $1,004,622.00

En Contingencia, Con Voluntad hay Esperanza: $413,240.00

Salud y Bienestar Comunitario: $3,000,000.00

Centro de Desarrollo Comunitario DIF PILARES: $1,000,000.00

Dotación Lazos de Esperanza: $12,000,000.00

Refuerzan las acciones

En Tamaulipas existe un gran número de personas en pobreza extrema y rezago social, así como una demanda creciente de espacios educativos, problemática que se suma a la inseguridad alimentaria familiar, la malnutrición, desnutrición, sobrepeso y obesidad, lo que genera la necesidad de crear y reforzar acciones diversas para enfrentarlas, pues las consecuencias de esto repercuten en el desarrollo social y económico general, sobre todo y más importante, en la salud, la productividad y el bienestar general.

