Adhieren estado al IMSS-Insabi

"El adherirse al IMSS-Bienestar representa que los tamaulipecos podrán acceder a servicios de salud totalmente gratuitos". Américo Villarreal Anaya Gobernador

MEJOR INFRAESTRUCTURA

Con la adhesión, los hospitales tendrán también mejor infraestructura, equipo, material de uso y mayor personal de la salud capacitado.

En presencia del gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya; el secretario de Salud estatal, Vicente Joel Hernández Navarro; Héctor Villegas González, secretario de Gobierno, entre otros funcionarios del IMSS, Robledo Aburto aseguró que ya se cuenta con el medicamento para suministro de hospitales y sólo faltaría distribuirlo de forma en que se tenga cubierto el cien por ciento.

Dijo que los medicamentos ya no se comprarán como en anteriores gobiernos, pues ahora será a través de una compra consolidada, "Ya se compraron todos los medicamentos para 2023 y 2024; anoche se lo enteramos al Presidente, pero él no los quiere en el almacén, porque guardado no sirve".

Indicó el director del IMSS que para ello establecerán un operativo similar al de las vacunas contra el Covid, en donde participará la Sedena, Guardia Nacional y Semar, "Así queremos que llegue el medicamento, que se distribuya y esté en cada hospital distribuido".

Todos los medicamentos deberán estar en los centros de salud y hospitales, ISSSTE, IMSS, hospitales estatales.

Asimismo, anunció que en base a una petición del gobernador Américo Villarreal, se logró dos hospitales para Tamaulipas, uno en San Fernando, en donde ya se cuenta con terreno y otro para Nuevo Laredo, donde se tiene el otro proyecto de hospital, sólo faltaría el terreno.

Además, Zoé Robledo aseveró que una vez ya adheridos al IMSS Insabi, se le dará mantenimiento a todos los hospitales de Tamaulipas.

Con ello, enfatizó, los trabajadores se verán beneficiados, pues muchos de ellos, en hospitales civiles y generales, se encuentran de forma temporal, "Y eso no puede ser así, el personal médico debe estar libre de esos problemas para que den una buena atención a los pacientes".

Refirió que en el país se tienen 125 mil trabajadores temporales del sector Salud y se les va a dar su base, "Es justicia laboral, porque los trabajadores deben estar tranquilos para atender a los pacientes".

Por su parte, Juan Antonio Ferrer Aguilar, director general del Insabi, dijo que con la federalización de los servicios de la salud se tiene que contar con todos los médicos especialistas, generales, enfermeras especialistas y generales, "Tenemos que tener todo lo que se requiere".

Habló sobre las condiciones actuales del Hospital Regional de Altamira "Rodolfo Torre Cantú", del cual, consideró que está en una situación de infraestructura deplorable.

"Las condiciones de ese hospital son de poco equipo y sin mantenimiento... el hospital del 2012, 10 años está totalmente destruido".

La firma

*El Gobierno de Tamaulipas e IMSS firmaron el convenio de ampliación del programa Bienestar.

*Invertirán $3,279 millones

*Tamaulipas logrará acceder a recursos para invertir en infraestructura médica, más personal médico y de enfermería, así como para la adquisición de medicamentos.

*Buscarán reactivar obras de hospitales abandonadas en los últimos años, entre ellos los de:

*Matamoros

*Ciudad Madero.