Planean suspender clases en Tamaulipas; prevén sensaciones térmicas hasta 50°C

Cd. Victoria, Tam.- El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, analizará junto con la Secretaría de Salud del estado la posibilidad de suspender las clases presenciales en las escuelas por las altas temperaturas que se registrarán en los próximos días.

De acuerdo con pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el intenso calor será origen del ingreso de la segunda onda de calor en el año, que provocará temperaturas de entre 37 a 47 grados Celsius en Tamaulipas, con sensaciones térmicas de hasta 50°C, por lo que se busca evitar exponer a los niños al intenso calor.

Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas, analiza la suspensión de clases en días de altas temperaturas.





MEDIDAS PREVENTIVAS

En entrevista al concluir la ceremonia Cívica de Honores a la Bandera en Ciudad Victoria, el gobernador dijo que se reunirá con el secretario de Salud, Vicente Hernández Navarro, para analizar si hay indicaciones por parte de la Secretaría de Salud Federal de tomar medidas preventivas y replicarlas en el estado.

Y si no, tomar decisiones propias para no exponer a los menores de edad a las altas temperaturas, por el riesgo de golpe de calor: "Estamos viendo con la Secretaría de Salud para ver si hay alguna indicación o consideración federal y estar a la par, y si no hacemos nosotros lo propio".





GRADOS LÍMITE

Asimismo, se determinará la temperatura límite para activar la suspensión de las clases presenciales y privilegiar las clases a distancia, modalidad que se implementó desde el inicio de la pandemia del Covid-19 a nivel mundial, lo que obligó a las personas a realizar sus actividades académicas y profesionales en sus domicilios.

"Estamos analizando realmente cómo son los niveles de temperatura y el tener los niños en condiciones de no salir a los rayos del sol, que estén adecuadamente hidratados y estar viendo si como sucedió en otras ocasiones, en su momento hay un límite de temperatura, con la cual se justifique (la suspensión), así como cuando hay temperaturas bajas que los niños permanezcan bien en su hogar".





DETERMINARÁN PROTOCOLO

En su momento, la secretaria de Educación Lucía Aimé Castillo Pastor dijo que el tema ya está en análisis para determinar el protocolo en las escuelas públicas en caso de una ola intensa de calor, tal como sucedió el año pasado.

Durante el 2023, las clases a distancia se aplicaban cuando la temperatura alcanzaba los 45 grados Celsius, de acuerdo con registros de la SET.

La medida plantea priorizar las escuelas que no cuenten con la infraestructura de aires acondicionados o de ventilación durante los meses de más calor, o que tienen techos de lámina o materiales que permiten aumentan la temperatura en el ambiente. También se contemplan las escuelas sin servicio de agua potable y energía eléctrica.