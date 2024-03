En riesgo la reelección del alcalde de Reynosa

El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que el alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, perdió sus derechos político-electorales, por lo tanto, no puede ser candidato ni ir a la reelección del municipio. El presidente municipal acusó a las autoridades electorales de mentir y dijo estar acostumbrado a los ataques en su contra, porque está en primer lugar en las preferencias electorales.

También los consejeros electorales, Juan José Ramos Charre, presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam) y Deborah González Díaz, presidenta de la Comisión de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas, señalaron que de confirmarse la suspensión de los derechos político-electorales en contra de Peña Ortiz, resultará inelegible como candidato, y el partido Morena deberá solventar ese espacio.

RECIBE SOLICITUD DEL JUEZ

El presidente del INE en Tamaulipas, Sergio Ruiz Castellot, dijo que el INE recibió la solicitud del juez de Control de la Tercera Región Judicial con residencia en San Fernando, Alejandro Federico Hernández Rodríguez, de suspenderle sus derechos, y una vez realizada la consulta con el área técnica normativa del Instituto "Nos informó que sí procedía la suspensión de los derechos político-electorales de ese ciudadano"; de tal forma, que aseguró que Peña Ortiz "No puede ser candidato" a la presidencia municipal de Reynosa.

Dicha suspensión de derechos ya fue aplicada por el INE por indicaciones del juez, pero será el Ietam quien determinará si cumple con los requisitos para ser el candidato de Morena para el proceso electoral 2023-2024.

"Si tiene suspendidos sus derechos político-electorales no puede ser candidato. Las sustituciones, ese tema se hace ante el Ietam".

RESULTARÍA INELEGIBLE

El presidente del Ietam, Juan José Ramos Charre, confirmó que, de suspenderse los derechos del alcalde de Reynosa, resultará inelegible como candidato para el proceso electoral en curso, así como puede aplicarse en el supuesto de otras personas que buscan un cargo de elección popular.

Aclaró que el Ietam no tiene facultad para suspender los derechos a un ciudadano, pues eso le corresponde al INE, pero sí le corresponde determinar si las personas pueden ser o no candidatos.

Ramos Charre dijo que no se ha recibido una notificación por parte del INE sobre la suspensión de los derechos políticos-electorales de ´Makito´, ya que hay un plazo establecido para la entrega de la documentación de los dos mil 849 registros de personas para los ayuntamientos y el Congreso local.

"Con el que se realizó la gestión a la Unidad Técnica de Vinculación con los organismos públicos locales del INE; ayer se envió a las 22:57 horas y el plazo está en términos del convenio de cinco días naturales, entonces, no hemos recibido respuesta alguna", dijo.

La consejera Deborah González Díaz dijo que se analizarán los comunicados que lleguen al Ietam, tanto del Poder Judicial, del Registro Civil y del INE, sobre el estado jurídico de las personas que aspiran a un cargo público.

"Nosotros estaremos analizando el comunicado que haya sido notificado de manera oficial; tenemos conocimiento que hay un pronunciamiento judicial y, por ende, se informó a la autoridad nacional la suspensión de los derechos de esta personas, pero de todo el análisis documental que se nos allegue estaremos haciendo la valoración pertinente para, en su caso, hacerle del conocimiento a quien postula esta candidatura cuál es el proceder que deberá hacerse, en caso de que esta circunstancia se sostenga".

DEFIENDE ABOGADO DE MORENA A CANDIDATO

Al consultar al abogado de Morena, Andrés García-Repper Favila, adelantó que el partido apoyará a Carlos Peña cuando promueva los recursos de queja en contra del INE, Ietam, o cualquier autoridad que busque vulnerar sus derechos.

"Nosotros no hemos sido notificados de nada", respondió sobre el documento en el que se explica que se suspendieron los derechos electorales del alcalde de Reynosa. "Hasta ahorita, para nosotros, eso es un rumor y en todo caso, si consideramos que nuestro candidato se ve afectado, lo vamos a apoyar para que se defienda".

Adelantó que el alcalde puede promover una suspensión en contra de la petición del juez de anular sus derechos político-electorales y con eso vuelve a la jugada electoral.

AMPARO NO PROCEDE

"Es un tema muy interesante, porque es un tema de derechos político-electorales; entonces, la suspensión de derechos es un acto electoral y el amparo no procede en contra de actos electorales. Entonces, tendría que valorar si promueve un proceso electoral ante la Sala o ante un juicio de amparo, pero de que hay opciones, las hay".

Carlos Peña no es candidato en estos momentos, aclaró, es un aspirante a la reelección, y será el Ietam el organismo encargado de determinar si es elegible para buscar gobernar por tres años más el municipio de Reynosa.

Para concluir, dijo que las personas apoyan a Morena sin importar quién sea el candidato a los diferentes cargos: "La gente que milita ideológicamente con el movimiento apoya a los candidatos, pero apoya al movimiento; no creemos que haya un ciudadano que vote por Morena y llegado el momento, si por alguna razón, además no sabemos si es correcta, si está bien hecho lo que hizo el juez, vaya a decidir ´como no está ese candidato, yo no voto por Morena´; yo creo que la gente apoya al movimiento".

Bajan a Carlos

La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores publicó en sus estrados el listado de las bajas de personas que perdieron sus derechos político-electorales, entre los que aparece Carlos Victor Peña Ortiz, por el expediente de suspensión CP/0017/2021 con el folio nacional 1228022504015. En el mismo se detalla que la fecha de baja fue el 13 de marzo de 2024.

´Es guerra sucia´: señala Peña Ortiz

Horas después de la declaración, el alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, aclaró que cuenta con sus derechos vigentes y un amparo que lo protege y que no hay nada que le impida ir por la reelección del municipio.

Sostuvo que se trata de una guerra sucia en su contra para tratar de quitarle la candidatura, porque se ubica como el mejor posicionado.

"Es parte de una campaña negra, estamos acostumbrados, queremos ver quién es el que lo está pidiendo, quién está haciendo esa campaña negra para que la gente sepa quién es el que está atacando al alcalde, de dónde vienen los golpes", dijo.

Y continúa: "El vocal está totalmente equivocado; ayer, el personal del INE nos dijo que era un error administrativo, fuera de lugar lo que dijo el señor. Ni es juez ni autoridad para decidir, aparte de que tuvo que revisar estrados, si había amparos de una persona por las personas que querían depurar. Por todo, aparte es del INE, no del Ietam, entonces muy mal".

Reconoció que los procesos electorales, en ocasiones, se complican, y que por más intentos que hagan para quitarlo como candidato aparecerá en la boleta electoral el próximo domingo 2 de junio, ya que se trató de un error administrativo que fue confirmado por personal del INE en Ciudad de México, mismo que será solventado a la brevedad, sin determinar si se realizará en unas horas, días o antes del 15 de abril, cuando arrancan las campañas locales.