Nada aún sobre supervisor: Desaparece desde inicio de mes

Cd. Victoria, Tam.- Desde el 2 de febrero que desapareció el supervisor electoral Jesús Iván Romero Velázquez, y hasta ahora las autoridades no han dado con su paradero, ni sus familiares o jefes de trabajo han tenido información sobre él y su vehículo.

ANTECEDENTE

En la avenida Canales a un costado de las famosas "Canchas del Cambio" de la ciudad de Matamoros, fue la última vez que vieron sus compañeros a esta persona.

El presidente Vocal del Ejecutivo del Cuarto Distrito del Instituto Nacional Electoral con sede en aquella ciudad fronteriza, Héctor Enrique Espinosa Castañeda, ha reconocido que se presentó este incidente en donde el supervisor fue privado de su libertad.

Asegura que desde el primer momento han estado en comunicación con las autoridades competentes, quienes han solicitado información sobre este caso.

Resalta que el principal interés es que el compañero retome sus actividades, su lugar no ha sido ocupado por nadie, él tiene un contrato con el instituto, y es la primera vez que trabajaba en el mismo.

Aseguró que después de ese día no se tiene reporte alguno de algún otro acercamiento con el personal, no se ha presentado inseguridad en contra de los trabajadores del INE, no se ha presentado ningún indicio que diga que tiene que ver con la elección.

Manifestó que en este sentido ellos están coordinados con las autoridades de seguridad para poder desempeñar el trabajo correspondiente en este proceso electoral que se vive.

"No hemos tenido información sobre dónde está, sobre el móvil, no tenemos acceso a las carpetas de investigación, toda la información que nos proporcionan, es que los operativos siguen, que sigue la búsqueda, siguen trabajando, pero hasta el día de hoy no tenemos conocimiento de donde se encuentra nuestro compañero", indica.