Estafan a 250 personas: Se hacen pasar por empleados de Bienestar

Un total de 250 personas fueron estafadas por un grupo de personas que se hicieron pasar por trabajadores de la Delegación de Apoyos para el Bienestar Federal en Tamaulipas, denunció Luis Lauro Reyes Rodríguez.

CASOS

El delegado explicó que las estafas se registraron en los municipios costeros de Matamoros, San Fernando, Soto la Marina y la zona conurbada, donde les ofrecieron inscribirlos al programa "Sembrando Vida en el Mar", el cual no existe.

Se les cobró entre $300 y $500 pesos a cada persona, con lo que obtuvieron un monto que oscila en los 75 mil a los 125 mil pesos.

"Tenemos el dato de San Fernando en donde acudieron unas personas a decir que eran de Bienestar y que invitaban a la población a un programa que se llamaba Sembrando Vida en el Mar, es un programa que no existe, esa persona les quitó el dinero a los ciudadanos", dijo.

Sin embargo, la Delegación Federal en Tamaulipas no presentó la denuncia contra los presuntos estafadores, toda vez que al acudir con las personas afectadas, todas se negaron a otorgar información o denunciar el delito del que fueron objeto.

"Al acudir cuando nos informan, nadie quiso hacerlo (denunciar), aunque sí existió la suplantación de funciones".

El Código Penal Federal en su artículo 250 establece penas de cárcel entre uno y seis años a quienes cometa el delito de usurpación de funciones, además de una multa económica de 20 mil 744 pesos a 62 mil 232 pesos.

En ese tenor, el delegado pidió a la población a no caer en estafas cuando algún funcionario acuda a sus domicilios a ofrecerles acceso a programas sociales, y solicitar una identificación oficial con la que acredite que labora en la institución.

"No se crea cuando vaya una persona y digan que les van a entregar un programa por parte del Gobierno porque muchas veces si no vamos nosotros, si no va un servidor de la nación acreditado con un gafete, estamos hablando que es falso y están recurriendo a un delito las personas que van a verlos, solamente lo que quieren es obtener dinero a cambio".

A pesar de tener el registro del delito y que se ha realizado esta práctica desde hace meses, la Delegación no ha presentado la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República o ante la Fiscalía local para detener a los presuntos culpables.

Los estafadores no solo se han burlado de las personas y de la Delegación Federal, sino de los propios comisariados de las zonas pesqueras, quienes convocan a la gente y ahí es donde se da la petición del dinero.

"El fin es obtener algún dinero, es abusar de la buena disposición de la ciudadanía y obtener un recurso económico, ese es el modo de vida de ellos, el estar suplantando la identidad de los servidores de la nación (...) están incurriendo en eso muy seguido".