Advierten a transportistas por subir costo de tarifas

El subsecretario del Transporte Público en Tamaulipas, José Armando Lara Valdés, descartó cualquier aumento en la tarifa del transporte público y advirtió que cualquier concesionario que suba el pasaje será sancionado con una multa de hasta 45 mil pesos.

"No me estén calentando a los usuarios, eso no existe", declaró el funcionario al referirse a la inquietud de algunos transportistas que han solicitado un incremento en la tarifa a los 15 pesos, al considerar que es el costo que se necesita para modernizar las unidades y no para comprar otras nuevas.

Explicó que el precio del transporte está regulado por una norma técnica establecida a nivel estatal y no se modificará por solicitudes individuales o el aumento en los costos de operación de los concesionarios.

Lara Valdés enfatizó que los concesionarios tienen el compromiso de renovar la imagen de sus unidades y, posteriormente, someterse a un proceso de modernización mediante la chatarrización de camiones obsoletos.

Sin embargo, reconoció que muchos transportistas no han cumplido con los plazos acordados, los cuales vencen en abril.

"No están cumpliendo. Si bien se entiende que renovar las unidades implica una inversión fuerte, es un proceso necesario para mejorar la calidad del servicio".

También reveló que, de las cuatro mil unidades concesionadas en el estado, sólo 2,500 están en funcionamiento, sumado a que existen concesiones que llevan más de 20 años sin ser renovadas, lo que ha llevado a la autoridad a considerar reasignarlas a otros operadores.

"Aquellas concesiones que no se están usando pueden ser entregadas a otros interesados", explicó, aunque reconoció que la pandemia de Covid-19 había retrasado este proceso.

PRIVATIZACIÓN, UNA OPCIÓN

Ante las deficiencias en el transporte público, Lara Valdés no descartó la posibilidad de migrar a un modelo de empresas o cooperativas, similar al Metrobús de la Ciudad de México.

Explicó que, actualmente, el transporte ya está privatizado, pero la integración de concesionarios en esquemas empresariales podría mejorar la operación y reducir costos para el gobierno.

"Si el hombre-camión no puede sacar adelante la movilidad del estado, habrá que considerar otro esquema", afirmó, señalando que empresas privadas podrían estar interesadas en invertir en el sector.

Ya que las empresas tienen accesos a créditos con mejores tasas que los concesionarios, incluso en otros continentes, como el Asiático y Europeo, que les permitiría contar con más y mejores unidades de transporte público en comparación a las que prestan el servicio actualmente.