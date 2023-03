Suben embarazos de adolescentes

Anteriormente, de 2013 a 2016 veíamos madres de familia adolescentes que ya habían tenido su bebé y que luego recurrían en la conducta, ese tema nos hizo prender alarmas". César Augusto Saavedra Terán, director del DIF Victoria

El Sistema DIF Victoria buscará ampliar la cobertura de su programa para la prevención de embarazos precoces en escuelas de nivel Básico y Medio-Superior, Secundarias y Preparatorias, para incidir a la baja en el número de casos que se presentan en edades tempranas que van de los 13 a los 17 años.

"Estamos atendiendo alrededor de 450 a 500 jóvenes de manera itinerante, no solamente a ellas, sino también en el tema del cuidado durante el embarazo con atención médica, con medicamentos y con pláticas", informó el director del DIF municipal, César Augusto Saavedra Terán, "pero no vamos a tener un avance real en el tema hasta cuando vayan disminuyendo las tasas de embarazos prematuros".

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala que de 2006 a 2008 se registraron 70.9 embarazos en adolescentes por cada mil casos en todo el país, que representó un 7.09 por ciento, de 2011 a 2013 esta estadística se incrementó a un 7.7 por ciento y de 2015 a 2017 se colocó en 7.6, para actualmente situarse el promedio nacional en el 7.7 por ciento de niñas y adolescentes en situación de maternidad.

"El problema es que no hemos logrado disminuir ese estándar, no hemos tenido un incremento como tal pero se está trabajando a través de los sistemas DIF nacional y DIF Tamaulipas en este tipo de estrategias", según el INEGI en 2021 se presentaron 49 mil 048 nacimientos en Tamaulipas de los cuales seis mil 720 fueron madres adolescentes que representaron el 13.7 por ciento, "en este caso la idea no es subir, la idea es que logremos tener un decremento en estos casos".

En esta localidad, Saavedra Terán recordó que además de pláticas para la prevención se prestan servicios asistenciales tanto a madres adolescentes como a sus hijos con la entrega de latas de leche en polvo y medicamentos, "anteriormente, de 2013 a 2016 veíamos madres de familia adolescentes que ya habían tenido su bebé y que luego recurrían en la conducta, ese tema nos hizo prender alarmas", el 15 por ciento de las madres precoces reinciden antes de cumplir la mayoría de edad.