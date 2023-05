No paran los casos de violencia familiar

INFORME

Según el informe elaborado a partir de informes concentrados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en los primeros tres meses del año se registraron 394 denuncias formales lo que representó un incremento del 54.51 por ciento respecto al mismo lapso pero del 2022; en 2015 se tuvo 69.17 casos por cada cien mil marcando un incremento anual con 84.83 en 2016, 80.42 en 2017, 85.50 en 2018, 91.92 en 2019, 88.33 en 2020, 100.25 en 2021, 112.75 en 2022 y 131.33 en lo que va de 2023.

"El tema de abandono de adultos mayores es un tema de violencia, la misma acción, no es solo el hecho de que los golpeen solamente sino el hecho de no asistirlos, de no visitarlos, de vivir en el abandono es una especie de violencia al adulto mayor", el director del DIF victorense dijo que en lo que va del año se han atendido entre 30 y 40 casos a través de esta institución de los cuales 10 se formalizaron jurídicamente.