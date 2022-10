Solicita secretario le cambien de juez

Cd. Victoria, Tam.

“Acudimos al proceso que fuimos imputados en este caso en una pronta investigación que derivó en una audiencia judicial el 13 de mayo donde se nos dio a conocer, por parte de un juez de Control, las causas a las que se nos estaban imputando los delitos”, dijo.

Y recordó: “derivado de esto se implementó una medida cautelar donde se me separa del cargo y se me prohíbe acercarme a las oficinas del Palacio Municipal con el propósito de no contravenir a las investigaciones de la propia Fiscalía en este caso”.

Los hechos se originaron el 5 de mayo cuando personal de Seguridad de la Presidencia Municipal detuvo a una persona armada afuera del edificio público; el sospechoso resultó ser un elemento de la Policía Investigadora el cual habría sido enviado de ‘encubierto’ para tomar fotografías del alcalde Eduardo Abraham Gattás Báez.

Fue debido a esta detención que se inició la investigación ‘contra quien resulte responsable’ siendo imputado de los hechos Reséndez Silva.

“Todo esto se da por la animadversión de la pasada administración panista con la actual administración del Gobierno de Eduardo Gattás donde, a todas luces, se veía la intromisión del Estado por evitar que los gobiernos morenistas en Tamaulipas pudieran actuar con sus buenos gobiernos para con esto restarle votos al entonces candidato Américo Villarreal”, dijo.