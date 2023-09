Maestros instalan plantón permanente en Palacio de Gobierno

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El secretario general de la sección 30 del SNTE, Arnulfo Rodríguez Treviño, adelantó que el plantón en la Plaza del 15 frente a Palacio de Gobierno, se mantendrá permanente, hasta en tanto se llega a un acuerdo con el Estado.

Con esto, se advierte que buscarán impedir la celebración del Grito de Independencia el próximo viernes, el primero que organizará el gobernador Américo Villarreal Anaya.

"Queda permanente el paro aquí en la Plaza, no nos vamos, no nos vamos, no nos vamos", dijo, manifestación que fue respaldada por las decenas de maestros que se encontraban en el mitin, que insisten en la expulsiones de Lucía Aimé Castillo Pastor como secretaria de Educación.

Miles de maestros arribaron a la Plaza Juárez (Del 15) desde las 7:00 de la mañana, abarrotando las inmediaciones de Palacio de Gobierno, con toldos, sillas, sombrillas, e incluso asadores para sumarse a la manifestación que este martes cumplió una semana, luego de tomar las oficinas sede de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET).

Llegaron al punto de encuentro maestros de Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Valle Hermoso, Tampico, Madero, Altamira, Victoria, Tula, Jaumave, Soto la Marina, Díaz Ordaz y del resto del estado ante la convocatoria que realizó el SNTE la noche del lunes para tomar la Plaza del 15.

De acuerdo con informaciones de la SET, de las 4 mil 372 escuelas públicas de educación básica en el estado, sólo 76 mantienen clases en sus aulas.

Esto ha afectado el acceso a la educación de miles de alumnos que puedan preescolar, primaria y secundaria en todo el estado, al no llegar un acuerdo entre el Sindicato y el Estado.

Con antimotines, resguardan Palacio de Gobierno

Desde las 7:00 de la mañana de este martes arribó un operativo antimotines de la Guardia Estatal al Palacio de Gobierno del Estado para resguardar el inmueble de la manifestación de maestros del SNTE.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) convocó a un plantón en la Plaza Juárez, conocida como Del 15, al cumplir una semana del plantón en la Secretaría de Educación (SET).

Los elementos de la Guardia Estatal entraron por las escalinatas laterales del edificio gubernamental, y mantienen resguardados los accesos de Palacio a fin de evitar un posible ingreso violento de los docentes.

Al amotinarse miles de maestros en la Plaza del 15 y los alrededores del lugar, así como del Estadio Marte R. Gómez, que llegaron de la frontera, zona sur y municipios rurales para sumarse a la manifestación, exigiendo se incrementen los sueldos, aumentos a bonos, estímulos, se liberen plazas, se reconozcan años de antigüedad, al igual que apoyos para lentes y demás beneficios.