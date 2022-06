Sin fundamentos impugnación de proceso electoral... según el PT

Fue el pasado miércoles cuando la representación del PAN presentó la impugnación en contra de ´los resultados del cómputo estatal de la elección de gobernador del Estado de Tamaulipas en el proceso electoral 2021-2022; la emisión de la declaratoria de validez y de elegibilidad, así como la expedición de la Constancia de Mayoría a favor de Américo Villarreal Anaya, candidato a gobernador postulado por la candidatura común Juntos hacemos Historia en Tamaulipas´, esto contenido en el acuerdo No. IETAM-A/CG-61/2022.

"Dicen que hay acuerdos con los grupos del crimen organizado sin fundamentar, sin dar un elemento real... que, en el caso de los municipios de Hidalgo, Mainero, San Nicolás, San Carlos, no permitieron que los representantes se mostraran y presentan algún vídeo"; además, Ceniceros Martínez criticó a los consejeros electorales por negarle – a la representación de Morena – acceso al expediente como parte de su derecho a la defensa, "eso se ve que está armado... No hay causal legal para poder – dar marcha atrás al proceso electoral –, la ley marca que debe haber una diferencia menor al cinco por ciento para pedir la anulación, y no hay ninguna causal, ellos lo saben".

Fue entre el jueves y domingo cuando el recurso de impugnación fue púbico en estrados del Instituto Electoral de Tamaulipas, sin embargo, en el documento no se hallaban los anexos de prueba lo cual es una irregularidad en el proceso de demanda ante tribunales, "en la impugnación que presenta Acción Nacional dice que van anexos, y no publican los anexos en los estrados... después no los quieren entregar, a lo mejor están sirviendo de pantalla porque a lo mejor no están todos los anexos, todas las pruebas, y dan tiempo para que lo pueda hacer Acción Nacional".